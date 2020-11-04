ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 55, Biden 64 delegeye ulaştı
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ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 55, Biden 64 delegeye ulaştı

04.11.2020 04:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 04:56
ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 55, Biden 64 delegeye ulaştı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 55, Demokrat aday 64 delegeye ulaştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 55, Demokrat aday 64 delegeye ulaştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8 delege kazanarak toplamda 55 delegeye ulaştı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11 delege kazanarak, 64 delegeyi hanesine yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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