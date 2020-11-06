ABD'deki başkanlık seçimlerinde 264 delegeye sahip Demokratların adayı Joe Biden Nevada, Georgia ve Pennsylvania'da, 214 delegeye sahip...

ABD'deki başkanlık seçimlerinde 264 delegeye sahip Demokratların adayı Joe Biden Nevada, Georgia ve Pennsylvania'da, 214 delegeye sahip Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise sadece Kuzey Carolina'da seçim yarışını önde götürüyor.