ABD'deki başkanlık seçimlerinde 264 delegeye sahip Demokratların adayı Joe Biden Nevada, Georgia ve Pennsylvania'da, 214 delegeye sahip...
06.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:39
ABD'deki başkanlık seçimlerinde 264 delegeye sahip Demokratların adayı Joe Biden Nevada, Georgia ve Pennsylvania'da, 214 delegeye sahip Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise sadece Kuzey Carolina'da seçim yarışını önde götürüyor.
ABD'deki başkanlık seçimlerinde 264 delegeye sahip Demokratların adayı Joe Biden Nevada, Georgia ve Pennsylvania'da, 214 delegeye sahip Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise sadece Kuzey Carolina'da seçim yarışını önde götürüyor. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı