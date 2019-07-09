ABD'deki bakımevlerinin yüzde 80'inde hizmet yetersiz

NEW Amerikan Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğinin ülkedeki bakımevlerine ilişkin raporunda, tedavisi imkansız hastaların kaldığı bakımevlerinin yüzde 80'inin bu kişilere gerekli hizmetleri sağlamakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Amerikan yayın kuruluşu NBC News, Amerikan Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğinin, tedavisi imkansız hastalığa yakalanan ya da hastalıkları nedeniyle 6 aydan az ömrü kalmış kişilerin kaldığı bakımevlerine ilişkin raporuna ulaştı.

Rapora göre, ülkedeki bakımevlerinin yüzde 80'i, hastalara hayati önem arz eden en az bir konuda yeterli değil, diğerleri de birçok noktada yetersiz kalıyor.

Yarası gerektiği gibi tedavi edilmeyen hastanın bacağı kesildi

Raporda "yetersizlik" olarak sıralanan durumlar arasında, bir hastanın yarasının gerektiği gibi tedavi edilmemesi nedeniyle kangren olduğu ve bacağının kesilmesi gerektiği, başka bir hastanın ise beslenme sondasının etrafında kurtçukların gezdiği bilgisine yer verildi.

Bakımevlerinde kalan hastalara yönelik cinsel istismarın fark edilmemesi, bazı hastaların yaralarının 2 yıl boyunca tedavi edilmemesi, bir hastanın yeterli eğitime sahip olmayan çalışanlarca düşürülmesi sonucu bacağının kırılması gibi vakalara rastlandığı da raporda yer aldı.

Kaynak: AA