ABD'deki Azeri ve Türk vatandaşlar, New York'ta Ermenistan'ı protesto etti NEW Amerika'da yaşayan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi (BMGM) önünde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan ve yayılmacı politikasını protesto etti.

NEW Amerika'da yaşayan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi (BMGM) önünde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan ve yayılmacı politikasını protesto etti. Azerbaycan milli marşını söyleyerek eylemlerine başlayan kalabalık protesto grubu, "Ermeni işgalini durdurun", "Karabağ Azerbaycanındır", "Ya Karabağ ya ölüm", "Bir millet iki devlet" şeklinde sloganlar atarak, Ermenistan'ın son zamanlarda Azerbaycan sınır hattında geliştirdiği saldırgan tutumu kınadı. New York'taki BM Genel Merkezi önündeki cadde kenarında konuşlandırılan dijital ilan kamyonu ekranlarına, Azerbaycan topraklarından koparılan Karabağ'ın haritası yansıtılarak, uzun yıllardır devam eden Ermenistan işgaline dikkat çekildi. BM'ye "harekete geç" çağrısı Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, "Uzun yıllardır süren Karabağ'ın işgaline acilen son verilmelidir. Ermenistan, kanunsuz bir şekilde elinde tuttuğu toprakları Azerbaycan'a teslim etmelidir." dedi. Yerdelenli, konuşmasının BM yetkililerine hitap ettiği bölümünde, söz konusu işgalin acilen sonlandırılması için "harekete geç" çağrısında bulundu. Daha sonra, Ermenistan'ın New York Daimi Temsilciliği önüne, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Ermenistan temsilciliğinin önünde bekleyen karşıt gurupla karşılaştı. Sayıları daha az olan Ermenistan taraftarı ile bir süre karşılıklı slogan atan grup, daha sonra arabalar eşliğinde bir süre New York sokaklarında dolaşarak protestosuna devam etti. Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu. Kaynak: AA