ABD'deki ankete göre ülkenin yarıdan fazlası okul ve iş yerleri için Kovid-19 aşı şartını destekliyor - Haberler
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ABD'deki ankete göre ülkenin yarıdan fazlası okul ve iş yerleri için Kovid-19 aşı şartını destekliyor

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'deki ankete göre ülkenin yarıdan fazlası okul ve iş yerleri için Kovid-19 aşı şartını destekliyor

NEW ABD'de yapılan ankette, ülkenin yarısından fazlasının iş yerleri, okul ve spor müsabakalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı şartı getirilmesine sıcak baktığı belirtildi.

NEW ABD'de yapılan ankette, ülkenin yarısından fazlasının iş yerleri, okul ve spor müsabakalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı şartı getirilmesine sıcak baktığı belirtildi.

CNN'nin SSRS araştırma grubuna yaptırdığı ankete katılan Amerikalıların yüzde 54'ünün iş yerlerine dönecek çalışanlara aşı mecburiyeti getirilmesini onayladığı kaydedildi.

Ankette, okula dönecek öğrencilere ve spor programlarına katılmak isteyenlere aşı zorunluluğu getirilmesini isteyenlerin oranı da yüzde 55 çıktı.

Bakkal ve marketlerde alışveriş yapanlara aşı şartı getirilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 41'de kaldı.

Ankette, benzeri alanlarda aşı şartı getirilmesi tartışmalarının başladığı nisandan bu yana, konuya olumlu bakanların sayısının öğrenciler için yüzde 6, ofis çalışanları ve toplu etkinlikler için yüzde 8 ve market alışverişi yapanlar için yüzde 15 arttığına işaret edildi.

Söz konusu anketin 3 Ağustos-7 Eylül arasında ülke genelinde rastgele seçilen 2 bin 119 yetişkin arasında yapıldığı bildirildi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'deki ankete göre ülkenin yarıdan fazlası okul ve iş yerleri için Kovid-19 aşı şartını destekliyor - Haberler
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