ABD'deki 346 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi
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ABD'deki 346 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 346 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

25.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:04
ABD'deki 346 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 346 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ABD'deki 346 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Gaziantep Havalimanı'na indi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek dış hatlar terminaline alınan yolcuların burada termal kamera ile ateş ölçümleri yapıldı. Pasaport kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 14 gün süreyle karantina sürecini geçirecekleri Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna gönderildi.

Bu arada, bazı vatandaşların kendilerini yurda getiren uçakla hatıra fotoğrafı da çektiği görüldü.

Kaynak: AA

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