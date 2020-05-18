ABD'deki 305 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi
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ABD'deki 305 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

ABD'deki 305 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi Covit-19 salgını sonrası ülkeler arası seyahatlerin kısıtlanması ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kalan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas'a getirildi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 305...

ABD'deki 305 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi
18.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:56

ABD'deki 305 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

Covit-19 salgını sonrası ülkeler arası seyahatlerin kısıtlanması ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kalan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas'a getirildi

SİVAS - Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas'a getirildi.

Covit-19 salgını sonrası ülkeler arasında seyahat kısıtlaması gelmesi ile Dünyanın çeşitli ülkelerinde kalan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 16'sı çocuk 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile Miami kentinden kaldırılan özel uçakla alınarak bugün Sivas'a getirildi. Uçaktan inen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sosyal mesafe kullarına riayet edilerek toplu taşıma araçlarına bindirilip Kredi Yurtlar Kurumu Binalı Yıldırım Öğrenci Yurduna taşındı. Burada yurtlara yerleştirilen vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından Covit-19 testleri negatif çıkan vatandaşlar evlerine gönderilecek.

Kaynak: İHA

Manşet

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