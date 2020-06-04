ABD'deki 295 Türk yolcu tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi
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ABD'deki 295 Türk yolcu tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle dış hat uçuşların askıya alınmasının ardından ABD'nin Şikago eyaletinde kalan 295 yolcu Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.

ABD'deki 295 Türk yolcu tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi
04.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:55
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle dış hat uçuşların askıya alınmasının ardından ABD'nin Şikago eyaletinde kalan 295 yolcu Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda vücut ısısı ölçülen Türk yolcular, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirecek.

Türk vatandaşlarını taşıyan TK-4914 sefer sayılı TC-LNF kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçak saat 14.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta yolcuların vücut Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ölçüldükten sonra otobüslerle terminale getirildi. Türk vatandaşlarının vücut ısıları ayrıca terminal içerisinde de İGA Hijyen Ekibinin kullandığı akıllı kasklarıyla da ölçüldü. Yolcular burada iletişim ve sağlık durumunu bildiren formu doldurduktan sonra pasaport kontrolünden geçtiler. ABD'den Türkiye'ye gelen yolcular 14 günlük süreyi evlerinde geçirecek.

"ABD'DE DURUMLAR GERGİN"

ABD'de öğrenci olan Esin Menceloğlu, "Biz orada okuyorduk. İki üç haftandan beri bekliyorduk. Zaten uçağımız normalde 20 Mayıs'taydı o iptal olunca 10 Haziran'a aldık sonra bu çıktı. 14 gün evde karantinada kalmamız gerekiyor, onunla ilgili bir şeyler imzaladık. Amerika'da da durumlar gergin. Aslında biz Minneapolis'te okula gidiyoruz bir süredir orada değildik ama siyahi arkadaşlarımız da çok gergin. Umarız bu protestolar sonucunda bir değişiklik bekliyoruz" dedi.

"KARANTİNA SÜRESİNİ EVİMDE GEÇİRECEĞİM"Virüse karşı önlem alma konusunda Türkiye'nin çok duyarlı olduğunu belirten Şahin Tatlıdede ise şunları söyledi:

"Bu konuda Türkiye çok duyarlı. Görüyoruz sosyal mesafe olarak da gerçekten Türkiye güzel bir şekilde koordine ediyor. Uçuşta da herhangi bir problem olmadı. İndikten sonra bizi otobüste beklettiler ve dereceyle ateşimize bakıldı. Bunun dışında bir form verildi, doldurduk. Şuanda da pasaport kontrolünden geçip evimize gideceğiz. Herhalde 14 günlük de karantina süresi varmış evde geçirecekmişiz diye duydum"


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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