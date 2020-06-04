ABD'deki 295 Türk vatandaşı intikal uçuşuyla yurda getirildi
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ABD'deki 295 Türk vatandaşı intikal uçuşuyla yurda getirildi

ABD'deki 295 Türk vatandaşı intikal uçuşuyla yurda getirildi Korona virüs kaynaklı uluslararası uçuşların durması nedeniyle yurda dönemeyen ABD'deki 295 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçağıyla yurda getirildi.

04.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:21

ABD'deki 295 Türk vatandaşı intikal uçuşuyla yurda getirildi

İSTANBUL - Korona virüs kaynaklı uluslararası uçuşların durması nedeniyle yurda dönemeyen ABD'deki 295 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçağıyla yurda getirildi. Ateşleri ölçülerek yurda giriş yapan yolcular, 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalacak.

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs (Kovid-19) nedeniyle farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla Türkiye'ye getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan 295 yolcu daha özel uçuşla bugün İstanbul'a getirildi. Uçuş öncesi gerekli sağlık kontrolleri yapılan yolcular, yerel saatle 20.40'ta Chicago O'Hare Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Ateşleri ölçülerek terminale alındılar

THY uçağının inişinin akabinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ateşleri ölçülen yolcular terminale giriş yaptı. Yolcular, pasaport kontrolü öncesinde kendileri için hazırlanan sağlık, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı formları da doldurdu. Bu sırada İGA hijyen ekiplerinin kullandığı akıllı kasklarla da yolcuların vücut ısıları kontrol edildi. Daha sonra ABD'den dönen yolcular, pasaporttan geçerek yurda giriş yaptı.

Bekleyiş bitti, yolcular yurda döndü

ABD'den dönen 295 yolcudan biri olan Esin Menceloğlu, "Biz orada okuyorduk. İki üç haftadan beri bekliyorduk. Zaten uçağımız normalde 20 Mayıs'taydı o iptal olunca 10 Haziran'a aldık sonra bu çıktı. 14 gün evde karantinada kalmamız gerekiyor, onunla ilgili bir şeyler imzaladık. Amerika'da da durumlar gergin. Aslında biz Minneapolis'te okula gidiyoruz bir süredir orada değildik ama siyahi arkadaşlarımız da çok gergin. Umarız bu protestolar sonucunda bir değişiklik bekliyoruz" dedi.

Virüse karşı önlem alma konusunda Türkiye'nin çok duyarlı olduğunu belirten yolculardan Şahin Tatlıdede ise, "Bu konuda Türkiye çok duyarlı. Görüyoruz sosyal mesafe olarak da gerçekten Türkiye güzel bir şekilde koordine ediyor. Uçuşta da herhangi bir problem olmadı. İndikten sonra bizi otobüste beklettiler ve dereceyle ateşimize bakıldı. Bunun dışında bir form verildi, doldurduk. Şuanda da pasaport kontrolünden geçip evimize gideceğiz. Herhalde 14 günlük de karantina süresi varmış evde geçirecekmişiz diye duydum" diye konuştu.

Yurda giriş yapan yolcular, 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalacak.

ABD'deki 295 Türk vatandaşı intikal uçuşuyla yurda getirildi

Kaynak: İHA

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