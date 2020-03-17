ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı el-Mevla'yı terör listesine ekledi ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın yeni elebaşı olduğu belirtilen Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı terör listesine eklediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın yeni elebaşı olduğu belirtilen Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı terör listesine eklediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, el-Mevla'nın, DEAŞ'ın öldürülen eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçerek örgütteki aktif faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Daha önce uluslararası medyaya yansıyan haberlerde ismi "Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi" olarak da geçen el-Mevla, söz konusu adımla "Özel Tanımlı Küresel Terörist" listesine eklenmiş oldu.

Açıklamada, Bağdadi'nin ardından örgütün tepe noktasına gelen el-Mevla'nın bölgedeki birçok suçun işlenmesine onay verdiği ve örgütün uluslararası operasyonlarını yönettiği ifade edildi.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da İdlib'in kuzeyine giden ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de dün, terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA