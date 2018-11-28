"ABD, DEAŞ'ı Suriye'deki varlığını sürdürebilmek için kullanıyor"
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, "ABD, 1,5 yıl önce 'DEAŞ'a son vermemiz için 6 ay lazım' demişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, "ABD, 1,5 yıl önce 'DEAŞ'a son vermemiz için 6 ay lazım' demişti. Bunu bir yıla uzattı. Şimdi 'DEAŞ'a son vermeden çıkmayız' diyorlar." diyerek, ABD'nin Suriye'deki varlığını sürdürebilmek için DEAŞ'ı kullandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com