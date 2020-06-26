ABD'de zenci diye küfreden müşteri yumrukların hedefi oldu ABD'de haftalardır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, ırkçılık vakalarında da artış gözlemlendi.

ABD'de haftalardır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, ırkçılık vakalarında da artış gözlemlendi. ABD'nin Sacramento kentindeki süpermarkette bir müşteri, başka bir müşteriye zenci diye küfrettiği gerekçesiyle yumrukların hedefi oldu.

ABD'nin Sacramento kentindeki bir süpermarkette iki müşteri arasında ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü. Markette alışveriş yapan bir kadın siyahi bir başka kadına "negro" zenci dediği için yumrukların hedefi haline geldi. Siyahi kadın, beyaz kadının kendisine ırkçı terimler kullanarak hakaret ettiğini iddia etti. Yumrukların konuştuğu kavgadaki o anlar süpermarkette bulunan başka bir müşteri tarafından kaydedildi. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA