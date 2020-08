ABD'de yüzlerce sörfçü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kürek çekti - NEW GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sörfçülerin havadan drone ile görüntülenmesi Sörfçülerin ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kürek çekmesi Sahilde bekleyen protestocular Protestocuların ellerinde dövizlerle beklemesi NEW YORK - ABD'nin New York eyaletindeki Rockaway Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sörfçülerin havadan drone ile görüntülenmesi Sörfçülerin ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kürek çekmesi Sahilde bekleyen protestocular Protestocuların ellerinde dövizlerle beklemesi NEW YORK - ABD'nin New York eyaletindeki Rockaway Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce sörfçü, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında kürek çekti. Kaynak: AA