ABD'de yüzlerce sörfçü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kürek çekti - NEW
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sörfçülerin havadan drone ile görüntülenmesi Sörfçülerin ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kürek çekmesi Sahilde bekleyen protestocular Protestocuların ellerinde dövizlerle beklemesi NEW YORK - ABD'nin New York eyaletindeki Rockaway Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce...
22.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:35
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sörfçülerin havadan drone ile görüntülenmesi
Sörfçülerin ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kürek çekmesi
Sahilde bekleyen protestocular
Protestocuların ellerinde dövizlerle beklemesi NEW YORK - ABD'nin New York eyaletindeki Rockaway Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce sörfçü, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında kürek çekti.
Kaynak: AA