ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor
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ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor

ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, yeni eğitim döneminin başlayacağı sonbaharda ülkedeki bütün okulların yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasını beklediğini söyledi.

NEW ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, yeni eğitim döneminin başlayacağı sonbaharda ülkedeki bütün okulların yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasını beklediğini söyledi.

MSBNC kanalına konuşan Cardona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kesintiye uğrayan yüz yüze eğitime, yeni dönemin başlayacağı eylül ayında tam zamanlı olarak dönülmesini planladıklarını belirtti.

Cardona, "Lise düzeyine kadar olan okulların yüzde 54'ü halihazırda ocaktan bu yana tam zamanlı olarak sınıflarda eğitim veriyor. Yaklaşık yüzde 40'ı halen tamamen uzaktan eğitim modeli uyguluyor. Bu rakamlar yüzde 100 sınıfta eğitime dönüşünceye kadar ayağımızı gaz pedalında tutmalıyız.3 ifadelerini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, duruma göre farklılık gösterse de bir şekilde okulların yüz yüze eğitime dönebileceği, sosyal mesafenin öğrenciler için 2 metre yerine bir metreye düşürülebileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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