ABD'de yürütülen çalışma kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de yürütülen çalışma kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi

NEW ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu.

ABD'de yürütülen çalışma kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
28.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:12

NEW ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu.

Akademik "Science" dergisine dayandırılan haberde, yapılan bir araştırmanın, kanserin, bir çeşit kan testiyle erken evrelerde bile tespit edilebileceğini gösterdiği belirtildi.

Haberde, "Daha önce hastalık belirtisi göstermeyen binlerce insan üzerinde yapılan çalışmada, ilk defa bir kan testi sayesinde birçok kanser türü tespit edilebildi." ifadelerine yer verildi.

Testin geliştirilmesine yardımcı olan bilim adamlarından Johns Hopkins Üniversitesinden Nickolas Papadopoulos, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma ile henüz test aşamasında olsa da standart tarama yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan iki kat daha fazla kanser vakası tespit edildi." dedi.

Papadopoulos, testin sadece 65-75 yaş grubundaki kadın ve erkekler üzerinde yapıldığını, daha net sonuç için farklı yaş gruplarında da denenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haber
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? Haber
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti Haber
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz Haber
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haber
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Hande Yener Nur Yerlitaş
Spor Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'de yürütülen çalışma kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 23:26:09. #1.14#
title