ABD'de yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kamerada ABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi.

ABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.

California eyaletinin Newport Beach kenti okyanus sahilinde yaşanan ve genel olarak Biyolüminesans olarak adlandırılan bu görsel şölende, yunusların mavi ışık yayan planktonların arasında yüzdüğü görüldü.

"BU BENİM HAYALİMDİ"

Bu nadir deniz olayını görüntülemeyi başaran Patrick Coyne "Dün gece gerçekten hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi. Biyolüminesansta yüzen yunusların nadir görüntüsünü yakaladım. Bu benim hayalimdi ve bunu başardım" dedi.

BİYOLÜMİNESANS NEDİR?

Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir.

Kaynak: DHA