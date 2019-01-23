ABD'de Yunus Emre Enstitüsünün Yeni Dönem Türkçe Kursları Başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington DC şubesi, yeni yılın ilk Türkçe kursu programını başlattı.

Farklı yaş ve meslek gruplarından çok sayıda yabancının ilgi gösterdiği Türkçe kursları 2017 yılından beri aktif olarak devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana 150'den fazla kişinin katıldığı YEE Washington DC şubesindeki Türkçe kursları, bu yıl hafta içi pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere iki farklı seviyede verilecek.

YEE Washington DC Şube Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların ana dili Türkçe olmayanlara yönelik hazırlanan materyal ve müfredatla gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yıl iki seviyede devam ettireceğimiz kurslara 40'a yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Kurs bitiminde gerçekleştirdiğimiz sertifika sınavı ile sınavda yeterli puanı alan öğrencilerimize Türkçe seviyelerini belgelendirme şansı da sunuyoruz. Katılımcılar kurs boyunca sadece Türkçe öğrenmiyor bunun yanı sıra kültürümüze ait en önemli değerleri görme şansına da sahip oluyor."

Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve dünya üzerinde kültürel etkileşime katkıda bulunmak amacıyla 2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü, Kültürel Diplomasi, Bilim Diplomasisi ve Türkçe öğretimi gibi ana konularda dünya genelinde 150'den fazla irtibat noktasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA