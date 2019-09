ABD'de yüksek suç oranları korkutuyor

13.09.2019 10:51

ABD'nin suç oranı en yüksek şehirlerinden Chicago'da, yılın ilk dokuz ayında 357, New York'ta ise 205 cinayet işlendi.



ABD'de büyük şehirlerde kaydedilen yüksek suç oranları hayatı olumsuz etkiliyor. ABD'nin suç oranı en yüksek şehirlerinden Chicago'da polis departmanının suç oranlarında azalma olduğunu belirtmesine karşılık yılın ilk dokuz ayında 357 cinayet işlendi. Bir başka büyük şehir olan New York'ta ise 1 Eylül'e kadar olan verilere göre 205 cinayet işlendi. New York Polis Departmanı verilerine göre, New York'ta 2019 yılı Eylül ayı başına kadar bin 218 tecavüz, 27 bin 708'i büyük çaplı olmak üzere 43 bin 998 hırsızlık vakası meydana geldi.



Bir zamanlar otomobil endüstrisinin merkezi olan ancak günümüzde yüzde 37.9 ile Michigan Eyaletinin yoksulluk ortalamasının iki katından fazla yoksulluk sınırı altında yaşayan Amerikalıyı barındıran ve Detroit şehrinde geçtiğimiz yıl işlenen cinayet sayısı 261 oldu. 2013 yılında 15 milyar doları bulan borçlarıyla iflas eden Detroit'te Detroit Polis Şefi James Craig yaptığı bir röportajda cinayet suçlarında "sürekli düşüşten" memnuniyet duyduğunu açıklamasa da geçtiğimiz yıl cinayet sayısı bir önceli yıla oranla yalnızca yüzde 2 ile düşüş gösterdi. Bir önceki yılın verilerine göre 267 cinayet gerçekleştirildi. En son yapılan resmi açıklamaya göre, Detroit'te sadece 2017 yılında gerçekleştirilen şiddet suçları 13 bin 796 vaka ile eyalette gerçekleşen tüm suçların yüzde 30,8'ini kapsıyor.



2019'da 335 kişi hayatını kaybetti



Büyük şehirlerde devam eden suç dalgasının yanı sıra 2019 Ocak ayından Ağustos ayı sonuna kadar çoğunlukla nefret suçu nedeni ile gerçekleştirilen 297 kitlesel silahlı saldırılarda ülke genelinde 335 kişi hayatını kaybederken bin 219 kişide yaralandı. Bu saldırıların 7'si okullarda, 2'si ibadet yerlerinde gerçekleştirildi.



ABD'de son 5 yılda nefret suçları arttı



ABD'de ayrıca son 5 yılda artan nefret suçları da ABD'de yaşayan azınlıkları ve Amerikalıları endişelendiriyor. Kaliforniya'da bulunan Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezi'nin (CSHE) 30 ABD kentinde yaptığı araştırmaya göre 2018 yılında nefret suçları, yüzde 9 artarak son on yılın en yüksek rakamına ulaşmış durumda. En çok saldırı görenler arasında ise Müslümanlar, Siyahiler, Yahudiler ve LGBTQ yer alıyor. Rapor beyaz ırkçı cinayetlerinin arttığına da dikkat çekiyor.



Halk Güvenliği ve Adalet Halk Konseyi tarafından açıklanan verilere göre ise ise New Orleans, Detroit, San Juan, Baltimore ve St, Luis savaş bölgeleri dışında kalan, 300 binden fazla nüfusa sahip şehirler arasında ilk 50 tehlikeli şehir arasında yer alıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA