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ABD'de Yüksek Mahkemenin bir yargıcı Kovid-19'a yakalandı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'de Yüksek Mahkemenin bir yargıcı Kovid-19'a yakalandı

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk vaka olduğu açıklandı.

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk vaka olduğu açıklandı.

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılan açıklamada, Yargıç Kavanaugh'un Kovid-19 testinin dün "pozitif" çıktığı duyuruldu.

Kovid-19 aşılarının "tam" olduğu belirtilen yargıcın yakın aile üyelerinin testlerinin "negatif" çıktığı ve Kavanaugh'un herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

Açıklamada, Kavanaugh'un bugün katılacağı bir tören için dün gece rutin test yaptırdığı ve bu vesileyle Kovid-19'a yakalandığının ortaya çıktığı belirtilirken bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk Kovid-19 vakası olduğu ifade edildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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