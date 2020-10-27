ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Barrett göreve başladı
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ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Barrett göreve başladı

27.10.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:55
ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Barrett göreve başladı

ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Yargıç Amy Coney Barrett, Beyaz Saray'da yemin ederek göreve başladı.

ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Yargıç Amy Coney Barrett, Beyaz Saray'da yemin ederek göreve başladı. Muhafazakar görüşleriyle tanınan genç yargıcın göreve gelmesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından son derece olumlu karşılandı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın göreve aday gösterdiği Yargıç Amy Coney Barrett'ın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak atanmasını onayladı. Dün akşam saatlerinde yapılan oylamada, 100 üyeden oluşan Senato'da 52 kişi "evet", 48 kişi ise "hayır" oyu kullandı. Red oyu kullanalar arasındaki tek Cumhuriyetçinin senatör Susan Collins olması dikkat çekti. Barrett, Senato'daki oylamanın ardından Beyaz Saray'da düzenlenen yemin törenine katıldı.

Görevine Beyaz Saray'da yemin ederek başlayan Yargıç Barrett, 2016'da Trump'ın Başkan olarak göreve başlamasından sonra 2017'de atanan Neil Gorsuch ve 2018'de atanan Brett Kavanaugh ile birlikte Trump döneminde Yüksek Mahkeme'ye atanan üçüncü yargıç oldu.

Trump bu gelişmeyi "Bugün Amerika için tarihi bir gün" sözleriyle karşılarken, Barrett'ın atanma sürecinin seçim dinamiklerini değiştirmesi bekleniyor. Barrett'ın atanması, Trump'ın genel seçimler öncesindeki zaferi olarak değerlendiriliyor.

(İHA)

ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Barrett göreve başladı
ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Barrett göreve başladı
ABD'de Yüksek Mahkeme'ye atanan Barrett göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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