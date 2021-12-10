ABD'de Yüksek Mahkeme Teksas'taki kürtaj yasasının yürürlükte kalmasına hükmetti

ABD'de Yüksek Mahkeme, Teksas eyaletinde yürürlüğe giren tartışmalı kürtaj yasasının uygulanmasının devamına hükmetti, eyaletteki sağlık merkezlerine yasağa karşı dava açma hakkı tanıdı.

Yüksek Mahkeme, Teksas'ta gebeliğin 6. haftasından sonra kürtaj yapılmasını yasaklayan ve ülkede büyük tartışmalara yol açan yasayla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, yasanın yürürlükte kalmasına hükmetti ancak kürtaj uygulamasını yapan sağlık merkezlerine de bu kanuna karşı federal mahkemelerde dava açma hakkı tanıdı.

Teksas'taki kürtaj yasası

Teksas'ta çoğunlukta olan Cumhuriyetçi milletvekillerinin oylarıyla eyalet meclisinde kabul edilen ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasayla hamileliklerin 6'ncı haftasında fetüsün kalp atışlarının duyulmasından sonra kürtaj yasaklanırken kliniklere ve kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, "aşırı" olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül'de Teksas Federal Mahkemesine dava açarak eyaletteki kürtaj yasasının kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve "federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğuna" ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD'de Yüksek Mahkeme, yasanın yürürlüğünün durdurulması talebini reddetmiş, yasanın incelenmesine karar vermişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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