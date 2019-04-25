ABD'de Yoldan Çıkan Tır Müstakil Evi Enkaza Çevirdi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki tek katlı müstakil bir evi yıkıp enkaza çevirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki tek katlı müstakil bir evi yıkıp enkaza çevirdi.
Bir tekerinin patlaması sonrasında tırın önce yanındaki kamyonete hafifçe çarptığı, ardından yoldan çıkarak eve daldığı belirtildi. Polis, kaza anında evde kimsenin olmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com