ABD'de Yoldan Çıkan Tır Müstakil Evi Enkaza Çevirdi

ABD'de Yoldan Çıkan Tır Müstakil Evi Enkaza Çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki tek katlı müstakil bir evi yıkıp enkaza çevirdi.

ABD'de Yoldan Çıkan Tır Müstakil Evi Enkaza Çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki tek katlı müstakil bir evi yıkıp enkaza çevirdi.

Bir tekerinin patlaması sonrasında tırın önce yanındaki kamyonete hafifçe çarptığı, ardından yoldan çıkarak eve daldığı belirtildi. Polis, kaza anında evde kimsenin olmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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