ABD'de yolcu uçağında maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
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ABD'de yolcu uçağında maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

ABD'de Las Vegas'tan Kuzey Karolina'ya uçuş yapmak üzere havalimanında bekleyen yolcu uçağında bir kişi maske takmayı reddedince kavga çıktı.

ABD'de yolcu uçağında maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
22.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:34

ABD'de Las Vegas'tan Kuzey Karolina'ya uçuş yapmak üzere havalimanında bekleyen yolcu uçağında bir kişi maske takmayı reddedince kavga çıktı. Maskesiz yolcunun diğer yolcuyla birbirine girdiği anlar amatör kameralara yansıdı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte kentinde uçuş yapmak üzere havalimanında bekleyen American Airlines şirketine ait yolcu uçağında bir yolcu, maske takmayı reddedince kavga çıktı. Uçağa binen bir kadının maske takmadığı görülünce uçuş görevlilerinin kadını uyardığı, ancak kadının bu uyarıları dikkate almadığı belirtildi. Daha sonra başka bir yolcu da kadını maske takması konusunda uyarınca tartışma kavgaya dönüştü. İki yolcunun birbirlerinin boğazına sarıldığı ve yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, maskesiz yolcunun uçaktan çıkarılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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