ABD'de Yolcu Uçağı 'Yangın Alarmı' Sonrası Acil İniş Yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havaalanı, 'yangın alarmı' üzerine acil iniş yapan uçağa müdahale için uçuşlara kapatıldı.

Havalimanın Twitter hesabından da acil bir durum dolayısıyla uçuşların an itibari ile kapatıldığı belirtilerek, bileti olan yolcuların havayolu firmaları ile irtibata geçmesi istendi.

Yerel medya, Montreal'den Fort Lauderdale kentine giden uçağın, yangın alarmı sonrası acil iniş yaptığını, yolcuların tahliyesi sonrası uçağa müdahale edildiğini; uçağın kargo bölümünden dumanlar yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: DHA