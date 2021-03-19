ABD'de yolcu treni çöp kamyonu ile çarpıştı
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ABD'de yolcu treni çöp kamyonu ile çarpıştı

19.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:16
ABD'de yolcu treni çöp kamyonu ile çarpıştı

ABD'nin California eyaletinde yer alan Oakland kentinde, içinde 111 yolcunun bulunduğu ABD'li tren firması Amtrak'a ait Coast Starlight 11 tipi bir yolcu treni, raylar üzerinde duran bir çöp kamyonuna çarptı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Oakland kentinde, içinde 111 yolcunun bulunduğu ABD'li tren firması Amtrak'a ait Coast Starlight 11 tipi bir yolcu treni, raylar üzerinde duran bir çöp kamyonuna çarptı.

ABD'nin California eyaletinde yürekleri ağızlara getiren bir tren kazası yaşandı. ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Seattle kentinden, California'nın Los Angeles kentine yola çıkan ABD'li tren firması Amtrak'a ait Coast Starlight 11 tipi bir yolcu treni, California'da yer alan Oakland kentinde, tren rayları üzerinde duran bir çöp kamyonuna çarptı. İçinde 111 yolcunun bulunduğu tren, şiddetli çarpışmanın ardından metrelerce ilerde anca durabildi. Kazada tren yolcularından yaralanan olmazken, çöp kamyonu ise çarpışmanın şiddetiyle alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Kamyonun şoförü 73 yaşındaki Javier Soria yaptığı açıklamada, aracın tekerleklerinin yola saplandığı için tren raylarından çıkamadığını ifade etti. Soria, "Birdenbire sıkışıp kaldım. Sonra trenin ışığını gördüm. Bu nedenle kendimi araçtan dışarı attım. Treni durdurmaya çalıştım. Ama durmadı. Sadece devam etti" ifadelerini kullandı.

Amtrak yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık saatte 80 kilometre hızla ilerleyen bir trenin bu kadar kısa sürede durması zaten imkansız. Durması için yaklaşık 1 mile ihtiyacı vardı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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