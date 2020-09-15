ABD'de yoksulluk oranı geçen yıl 1,3 puan azaldı
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ABD'de yoksulluk oranı geçen yıl 1,3 puan azaldı

ABD'de yoksulluk oranı 2019'da bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 10,5'e indi.

ABD'de yoksulluk oranı geçen yıl 1,3 puan azaldı
15.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:54

ABD'de yoksulluk oranı 2019'da bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 10,5'e indi.

ABD Nüfus Sayım Bürosu, "ABD'de Gelir ve Yoksulluk: 2019" raporunu yayımladı.

Rapora göre, Amerikalıların medyan hanehalkı geliri 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artarak 68 bin 703 dolara yükseldi. Bu değerle medyan hanehalkı geliri, 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Aynı dönemde tüm çalışanların medyan kazancı yüzde 1,4 artarken, yıl boyu tam zamanlı çalışanların medyan kazancı ise yüzde 0,8'lik artış kaydetti.

Ülkedeki yoksul sayısı 34 milyona geriledi

ABD'deki yoksulluk oranı ise 2019'da bir önceki yıla kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 10,5'e düştü.

Yoksulluk oranında 5 yıl art arda düşüş kaydedilirken, bu oran geçen yıl verinin yayımlanmaya başladığı 1959'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Ülkedeki yoksul sayısı da geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 4,2 milyon kişi azalarak 34 milyona geriledi.

Yoksulluk oranı, söz konusu dönemde beyaz Amerikalılar arasında 1 puan azalışla yüzde 9,1'e, siyahi Amerikalılar arasında 2 puan azalarak yüzde 18,8'e ve hispanikler arasında 1,8 puan düşüşle yüzde 15,7'e indi.

Kaynak: AA

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