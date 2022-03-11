ABD'de Yıllık Enflasyon Yüzde 7,9'a Çıktı

Amerika'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) benzin, gıda ve konut maliyetlerinin artmasıyla birlikte son bir yıl içinde yüzde 7,9'a yükseldi. Bu oran, 1982 yılından bu yana Amerika'da enflasyonun kaydettiği en hızlı yükseliş oldu. Tüketici fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

DailyMotion.com / Güncel