ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın zirvesinde: Yüzde 7 - Haberler
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ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın zirvesinde: Yüzde 7

ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın zirvesinde: Yüzde 7
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

ABD'de Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon yıllık yüzde 7 ile Haziran 1982'den bu yana kayda geçen en yüksek seviyeye çıktı.

Otomobiller gibi temel kalemlere yönelik artan talebe karşılık tedarik zincirindeki sorunlar enflasyondaki artışı tetikliyor.

Aralık ayındaki artış, hükümetin yıllık yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde. Aralık, enflasyon oranının yüzde 6'nın üzerinde seyrettiği üst üste üçüncü, yüzde beşin üzerinde ise üst üste yedinci ay oldu oldu.

ABD Merkez Bankası (FED)'in bu yıl faiz oranlarını artırması bekleniyor.

Borçlanma maliyetlerindeki artış, otomobil gibi alımları daha pahalı hale getirerek talebi düşürmeyi amaçlıyor.

Ancak Çalışma Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayımladığı rapora göre, enflasyonist baskıların bir kısmının hafiflediğine dair işaretler görülüyor.

Bunlar arasında ilk sırada enerji maliyetleri var. Enerji maliyetleri Nisan ayından beri ilk kez düşerek, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

ABD'de son 12 ayda enerji maliyetleri yaklaşık yüzde 30 arttı.

ABD'de Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak açıklanmıştı. Bu rakam da Haziran 1982'den bu yana kayda geçen en yüksek enflasyon oranıydı.

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