ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede
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ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede

ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaletinde yılın ilk 6 ayında, ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'nin Florida eyaletinde yılın ilk 6 ayında, ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, 1 Ocak'tan bu yana 841 deniz ineğinin deniz yosunu yataklarının yok oluşu nedeniyle açlıktan öldüğünü açıkladı.

Treasure Coast Palm sitesinin haberine göre, ölen deniz ineklerinin yarısından fazlasının Indian River Lagoon ve çevresindeki Volusia, Indian River, St. Lucie ve Martin kıyılarında, 312'sinin Brevard'da telef olduğu belirtildi.

Florida Balık ve Vahşi Yaşam Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, deniz ineği ölümlerinin çoğunun, deniz yosunlarının büyük bir kısmının Indian River Lagoon'a göç ettiği sıralarda, soğuk aylarda gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, deniz ineği ölümlerinde teknelerin de büyük bir etkisi olduğu, teknelerin bu yıl en az 63 deniz ineğinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Ölen deniz ineği sayısı 2013 yılında 830 olarak kaydedilmişti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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