ABD'de Yılın Birinci Çeyreğinde Otomobil Satışlarında Büyük Artış Yaşandı

ABD 'de yerleşik otomotiv firmalarının 1 Temmuz Çarşamba günü açıkladıkları verilere göre, yılın birinci çeyreğinde otomobil satışlarında kuvvetli bir artış kaydedildi.

ABD 'de yerleşik otomotiv firmalarının 1 Temmuz Çarşamba günü açıkladıkları verilere göre, yılın birinci çeyreğinde otomobil satışlarında kuvvetli bir artış kaydedildi. Özellikle SUV tipi araçlara büyük talep olduğu ve halkın özel taşımaya daha çok ağırlık vermesi ve yeni model elektrikli araçlara da artan bir ilgi olması nedeniyle, bu artış trendinin 2022 yılını da içine alacak şekilde devam etmesinin beklendiği belirtildi.

General Motors, Nissan, Toyota ve Ford firmalarının her birisi birinci çeyrek sonunda satış rakamlarının %70 ve %80'lerin üzerinde arttığını bildirdiler.

Otomobil fiyatlarındaki artışa rağmen, düşük faiz oranları ve pandemi esnasında insanların özel taşımacılığa yönlenmesi nedenleriyle, talepte büyük artış yaşandığı bildirildi.

Artan fiyatlarla birlikte otomotiv firmalarının karlılığının da yükseldiği ve elektrikli otomobil teknolojilerine daha fazla yatırım olanağı kazandıkları da verilen bilgiler arasında yer aldı.

2021 yılının ikinci yarısında aralarında Chevrolet, Hyundai ve Kia'nın da bulunduğu bazı firmaların yüksek performanslı yeni model elektrikli araçların satışına başlayacakları ve bu modellerin piyasada ilgi ile karşılandığı belirtildi. Hali hazırda toplam motorlu araçların %2'sinin elektrikli olduğu ABD'de, yakın zamanda bu oranın hızla yükselmesi bekleniyor.

General Motors, Toyota, Nissan ve Ford firmalarının tamamı elektrikli modellerinde satış rakamlarının arttığını bildirdiler. Tesla'ya alternatif modellerin çoğalmasıyla birlikte, ABD'deki yeni nesil araç kullanımının da hızlanarak artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre