ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralı

ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralı

ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralıABD, (DHA)- ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı.

25.08.2019 09:31
ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralı

ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralı

ABD, (DHA)- ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı. O ağaca yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

ABD'nin George eyaletindeki Atlanta şehrinde düşen yıldırım 6 öğrenciyi yaraladı. Öğrencilerin PGA Golf Kursu'na katıldıkları, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındıkları belirtildi. Yıldırımın ise sığındıkları ağacın üzerine düştüğü belirtildi.

ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralı
Kaynak: DHA
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