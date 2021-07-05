"ABD'de Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 5'in Üzerinde"
ABD'de tüketici fiyatlarındaki artışla yüksek enflasyon endişesi sürerken, yatırım uzmanı Altan Ergün, Amerika'da beklentinin yıl sonuna kadar yüzde 5'in üzerinde enflasyonun oluşması yönünde olduğunu söyledi.
ABD'de tüketici fiyatlarındaki artışla yüksek enflasyon endişesi sürerken, yatırım uzmanı Altan Ergün, Amerika'da beklentinin yıl sonuna kadar yüzde 5'in üzerinde enflasyonun oluşması yönünde olduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com