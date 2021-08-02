ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı
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ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı

ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Beyaz Saray Korona Virüs (Covid-19) Veri Direktörü Cyrus Shahpar, ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını açıkladı.

ABD Beyaz Saray Korona Virüs (Covid-19) Veri Direktörü Cyrus Shahpar, ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını açıkladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ABD'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Beyaz Saray Covid-19 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını kaydetti. Shahpar, "Pazartesi günü dönüm noktası. Bugün, en az bir doz Covid-19 aşısı uygulanmış yetişkinlerde yüzde 70'e ulaştık. ABD genelinde 320 bini yeni olmak üzere toplam 468 bin doz aşı uygulandı. Yeni aşılananların 7 günlük ortalaması 4 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek ortalama" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Mayıs tarihinde Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'ine Covid-19'a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Biden'ın açıkladığı hedefe göre 4 Temmuz'a kadar 160 milyon kişiye aşı yapılması öngörülüyordu. Beyaz Saray Covid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada iiden'ın ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülke genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini Covid-19'a karşı en az bir doz ile aşılama hedefine ulaşamayabileceğini ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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