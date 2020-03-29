ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin... ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi. Kaynak: AA