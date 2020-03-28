ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak...
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.
28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:14
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.
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Kaynak: AA