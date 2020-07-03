ABD'de Yeni Rekor: Son 24 Saatte 50 Bin Vaka ABD'de salgının başından beri kaydedilen en büyük günlük artış 50 bin vaka olarak kayıtlara geçti.

ABD'de salgının başından beri kaydedilen en büyük günlük artış 50 bin vaka olarak kayıtlara geçti. ABD eski sıkı tedbirlere geri dönebilir mi? Ülke genelinde normalleşme yolunda frene basılsa da, bazı eyaletler kısıtlamaları tekrar yürürlüğe koymayı planlıyor. Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz'de Kaynak: DailyMotion.com