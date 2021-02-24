ABD'de yeni konut satışları ocakta beklenenden fazla arttı

ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 4,3 artarak 923 bine ulaştı ve beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı. ABD'de bu dönemde 923 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden fazla artış gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 2,1 artarak 855 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,3 arttı. Ayrıca geçen yıl aralık ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 842 binden 885 bine revize edildi.

Yeni konut satışlarındaki artışta, düşük faiz oranları ve artan talep etkili olmaya devam etti.

ABD'de ocak ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 5,3 artışla 346 bin 400 dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin