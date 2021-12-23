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ABD'de yeni konut satışları kasımda beklentilerin altında kaldı

ABD'de yeni konut satışları kasımda beklentilerin altında kaldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları, kasımda aylık bazda yüzde 12,4 artışla 744 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD'de yeni konut satışları, kasımda aylık bazda yüzde 12,4 artışla 744 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,4 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 744 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde 7 ayın en hızlı artışını göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kalan yeni konut satışlarının 770 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 azaldı.

Bu arada, ekim ayına ilişkin yeni konut satışları verisi ise 742 binden 662 bine revize edildi.

ABD'de kasımda satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 18,8 artarak 416 bin 900 dolara yükseldi.

DolarTL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük...

Dolar/TL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük...

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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