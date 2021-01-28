ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı

28.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:58
ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı

ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak 842 bine ulaştı ancak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak 842 bine ulaştı ancak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. ABD'de bu dönemde 842 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden az artış gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 1,9 artışla 865 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,2 arttı. Ayrıca geçen yıl kasım ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 841 binden 829 bine revize edildi.

ABD'de yeni konut satışları 2020 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,8 artarak 811 bin oldu. Ülkede satılan yeni konut sayısı 2019'da 683 bin olarak kaydedilmişti.

Yeni konut satışlarındaki artışta, düşük faiz oranları ve artan talep etkili oldu.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 8 artışla 355 bin 900 dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Hadise Hande Erçel Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 18:59:32. #1.16#
title