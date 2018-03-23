ABD'de Yeni Konut Satışları Düşüşü 3. Aya Taşıdı

ABD'de yeni konut satışları, şubatta yüzde 4,8 artış beklentisine karşın yüzde 0,6 gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 618 bin oldu. Böylece düşüşü üçüncü aya taşıyan satışların yüzde 4,8 artması bekleniyordu.



Bu arada, ocak ayına ilişkin satış rakamı 593 binden 622 bine revize edildi. Bu revizyon birinci el konut satışlarının ocakta aylık yüzde 7,8 yerine yüzde 4,7 gerilediğine işaret etti.



Rapor, ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın şubatta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 326 bin 800 dolara yükseldiğini ortaya koydu.