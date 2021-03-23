ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
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ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

23.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:22
ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 18,2 azalışla 775 bine inerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 18,2 azalışla 775 bine inerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 18,2 azaldı. ABD'de bu dönemde 775 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden fazla azalış gösteren ve Mayıs 2020'den bu yanan kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 6,5 azalarak 875 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 arttı. Ocak ayına ilişkin yeni konut satış rakamları da 923 binden 948 bine revize edildi.

ABD'de şubat ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 5,3 artışla 349 bin 400 dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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