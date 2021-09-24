ABD'de yeni konut satışları 4 ayın zirvesinde - Haberler Ekonomi
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ABD'de yeni konut satışları 4 ayın zirvesinde

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de yeni konut satışları 4 ayın zirvesinde

ABD'de yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 1,5 artışla 740 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de yeni Konut satışları, ağustosta aylık yüzde 1,5 artışla 740 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 740 bin yeni konut satıldı.

Toparlanmasını sürdüren ve 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşan yeni konut satışlarının, bu dönemde 714 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,3 azaldı.

Bu arada temmuz ayına ilişkin yeni konut satışları verisi ise 708 binden 729 bine revize edildi.

ABD'de ağustosta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 20,1 artışla 390 bin 900 dolara yükseldi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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