ABD'de yeni konut satışları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
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ABD'de yeni konut satışları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'de yeni konut satışları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 20,7 artışla 1 milyon 21 bine çıkarak "Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye" ulaştı.

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 20,7 artışla 1 milyon 21 bine çıkarak "Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye" ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 20,7 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 1 milyon 21 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden fazla artış gösteren ve Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 12 artarak 886 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,8 arttı.

Şubat ayına ilişkin yeni konut satış rakamları da 775 binden 846 bine revize edildi.

ABD'de martta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 0,79 artışla 330 bin 800 dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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