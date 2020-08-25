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ABD'de yeni konut satışları 2006'dan bu yana en yüksek seviyesinde

ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 13,9 artışla 901 bine yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

ABD'de yeni konut satışları 2006'dan bu yana en yüksek seviyesinde
25.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:13

ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 13,9 artışla 901 bine yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 13,9 arttı. ABD'de bu dönemde 901 bin yeni konut satıldı.

Ekonomik normalleşme ve düşük faiz oranlarının etkisiyle mayısta yakaladığı toparlanma eğilimini sürdüren yeni konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,3 artışla 785 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde Aralık 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,3 arttı.

Ayrıca, haziran ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 776 binden 791 bine revize edildi.

ABD'de temmuz ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 4,7 artışla 391 bin 300 dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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