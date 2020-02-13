ABD'de yeni emlak fenomeni: Bekar kadınlar erkeklerden daha fazla ev satın alıyor

13.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:17

Amerika Birleşik Devletleri'nde bekar kadınların erkeklerden gittikçe daha fazla ev satın aldığı ve bu fenomenin 2020'de de devam edeceği öngörülüyor.



Amerikan kredi kuruluşu LendingTree'nin son araştırmasına göre kadınlar daha önceki nesillere göre kariyerlerine çok daha fazla odaklanıyor. Bunun yanında paralarını erkeklerden daha 'akıllıca' harcadıklarının altını çizen araştırmada eskiden olduğunun aksine daha iyi bir ev sahibi olmak için kadınlar artık evlenmeyi ya da eşlerinin bu hayatı kendilerine sunmasını beklemiyor. Euronews.com'da Görüntüle