ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı: en az 3 ölü

ABD'de bir yemek festivaline silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Gilroy şehrinde her yol düzenlenen 'Gilyor Samırsak Festivalin'nde meydana geldi. Saldırıda, biri saldırgan olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 06: 00 civarı ihbar üzerine olay yerine gitti ve 1 dakikadan daha az bir sürede saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Festivale silahlı saldırı sonucu kaçan insanlar

-Yaşanan panik anları

-Duyulan silah sesleri

-Polisin gelmesi

-Yaralıların görüntüsü

Kaynak: DHA