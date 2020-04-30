ABD'de yaşlı bakım evinde Covid-19 dramı: 67 ölü
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ABD'de yaşlı bakım evinde Covid-19 dramı: 67 ölü

ABD'nin Massachusetts eyaletinde savaş gazilerinin kaldığı bakım evinde 67 kişi Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybederken, yaşanan olay bakım evlerindeki "en ölümcül olay" olarak kayıtlara geçti.

ABD'de yaşlı bakım evinde Covid-19 dramı: 67 ölü
30.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:51

ABD'nin Massachusetts eyaletinde savaş gazilerinin kaldığı bakım evinde 67 kişi Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybederken, yaşanan olay bakım evlerindeki "en ölümcül olay" olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve devlet tarafından işletilen "Holyoke Soldiers Home" adlı savaş gazilerinin kaldığı bakım evinde 67 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan olay, ABD'deki yaşlı bakım evlerinde "en ölümcül olay" olarak kayıtlara geçti.

Kayınpederi bakım evinde yaşayan Edward Lapointe, "Korkunç. Bu adamların hiç şansı olmadı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, korona virüs testi pozitifi sonuç veren 67 gazinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölen başka bir kişinin ise korona virüs taşıyıp taşımadığının bilinmediği aktarıldı. Ayrıca şu anda 82 gazi ve 81 çalışanın korona virüs taşıdığı bildirildi.

Gaziler ortak alanda toplandı, virüs yayıldı

Bakım evinde hemşire olarak görev yapan Joan Miller, virüsün yayılması konusunda bakım evi personelinin etkisi olduğunu dile getirdi. Miller, bakım evinde kimlerin korona virüs taşıyıp taşımadığının bilinmediği belirterek bu süre içerisinde personel sıkıntısı nedeniyle gazilerin ortak bir alanda toplandığı ifade etti. Miller, "Gaziler üst üsteydi. Kimin pozitif, kimin negatif olduğunu bilmiyorduk ve sonra hepsini bir araya topladılar ve bu gerçekten durumu daha da kötüleştirdi, patlama yaptı" şeklinde konuştu. Bakım evi yöneticisi Bennett Walsh ise bakım evindeki yaşanan olayın ardından devlet görevlilerini suçladı. Walsh, bu ay devlet görevlilerinin personel sıkıntısı söz konusu olduğunda evin "kriz" durumunda olduğunu bildiklerini ve yetkililerin bilgilendirildiklerini dile getirdi.

"Aile üyeleri bilgilendirilmedi"

Babası bakım evinde kalan Beth Lapointe, babasının oda arkadaşının Covid-19 testinin Mart ayında pozitif çıktığını ve daha sonra öldüğünü belirterek babasının başlangıçta herhangi bir belirti göstermediği için test yapılması taleplerinin reddedildiğini ifade etti. Lapointe, ailelerin bakım evinde olup bitenler hakkında bilgilendirilmediğini dile getirdi.

Mart ayı sonunda bakım evinde evde yaklaşık 230 kişinin yaşadığı açıklanırken yaşanan ölüm olaylarının ardından şu anda sadece 100 kişinin bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyetçi Massachusetts Valisi Charlie Baker yönetiminin ölümlerle ilgili araştırma başlattığı duyuruldu. Massachusetts Başsavcısı Maura Healey de, "Burada neyin yanlış gittiğini ve yasal işlemin gerekli olup olmadığını belirlemek için araştırma yapıldığını kaydetti.

Öte yandan yetkililer, ABD genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının tahminen 13 bin 762'yi aştığını ifade ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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