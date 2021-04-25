ABD'de yaşayan Türkler, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını protesto etti
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ABD'de yaşayan Türkler, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını protesto etti

ABD'de yaşayan Türkler, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını protesto etti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da çok sayıda Türk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington'da çok sayıda Türk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunun önünde toplanan Türkler, Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Ellerinde pankartlar ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, Biden'ın açıklamasını kınadı.

Göstericiler, 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarını telin etti, ilahiler, marşlar ve şarkılar söyledi.

Diğer taraftan Ermeni yanlısı bir grup da karşı kaldırımda gösteri düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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