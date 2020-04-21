ABD'de yaşayan Türk Profesör: Covid-19 aşısında en iyi ihtimalle 1 yıl içinde sonuç alınabilir Aşı üretimi için hangi aşamalardan geçilmeli? Bu aşamalar ne kadar sürer? ABD’de yaşayan Jackson Laboratuvarı baş araştırmacısı, Prof. Dr. Derya Unutmaz euronews Türkçe'nin sorularını yanıtladı

Dünya küresel bir salgınla mücadele ederken, insanlar aşı ve tedavi yöntemleriyle ile ilgili gelecek güzel haberleri bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şu an dünyanın farklı ülkelerinde yüze yakın aşı çalışması sürüyor, bunlardan bazıları ümit verici.

Örgütün açıklamasına göre bir çalışma Faz 2, iki çalışma ise Faz 1 test aşamasında. Peki, nedir Faz 1, Faz 2 aşamaları? Aşı üretimi için hangi aşamalardan geçilmeli? Bu aşamalar ne kadar sürer? Euronews.com'da Görüntüle