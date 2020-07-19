ABD'de yaşayan Türk kasiyerin "şeffaf maske" önerisine Hollywood oyuncusundan destek
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ABD'de yaşayan Türk kasiyerin "şeffaf maske" önerisine Hollywood oyuncusundan destek

Eskişehir'de doğup büyüyen, Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesini bitirdikten sonra evliliği nedeniyle 2 yıldır ABD'nin Florida eyaletinde yaşamını sürdüren Aslı Mühürhancı Knowles'in sosyal medyadan yaptığı "Gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımını, Hollywood...

ABD'de yaşayan Türk kasiyerin
19.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:45

Eskişehir'de doğup büyüyen, Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesini bitirdikten sonra evliliği nedeniyle 2 yıldır ABD'nin Florida eyaletinde yaşamını sürdüren Aslı Mühürhancı Knowles'in sosyal medyadan yaptığı "Gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımını, Hollywood oyuncusu John Krasinski de kendi sosyal medya hesabından destekledi.

Bir internet sitesinde işitme engelliler için özel maskeler yapıldığını gören 37 yaşındaki Knowles, firmaya sosyal medya hesabı üzerinden, "Bir markette kasiyer olarak görev yapıyorum. İşitme engellileri düşünmeniz çok hoş. Biz çalışanların da şeffaf maske takması gerekiyor. Çünkü müşteri hizmeti için tebessüm etmemiz gerekiyor. Ayrıca birçok işitme engelli müşterim var. Onlarla iletişime geçebilmek için maskemi çıkarmak zorunda kalıyorum. Bana şeffaf maske gönderir misiniz?" mesajını iletti.

Mesajı gören maske üretim firması yetkilileri, Knowles'e şeffaf maske göndererek, teşekkür mektubu yazdı.

Mektubu okuduğunda ağladığını belirten Aslı Mühürhancı Knowles, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Knowles, gönderilen mektubu sosyal medyada paylaştıktan sonra 2 günde hayatının değiştiğini belirterek, pek çok kişiden takdir mesajları aldığını, ABD'nin bazı TV kanalları ve gazetelerine konu olduğunu söyledi.

"Sevinçten ayaklarım yere değmiyor"

Amacının çalıştığı yere daha fazla katkıda bulunmak olduğunu aktaran Knowles, şöyle devam etti:

"Bir maske üretimi firmasından hem işitme engelli müşterilerimin dudak okumasına yardımcı olmak hem de çalışanların işleri başındayken gülümsemesini gösterebilmek için şeffaf maske talep ettim. Firma, maskeleri göndermenin yanı sıra bana duyarlılık gösterdiğim için teşekkür mektubu yollamış. Mektupta, 'Bu isteğin yüzlerce istek arasında öne çıktı. Şirketin için bizce çok kıymetli bir çalışansın. Bir insandan beklenilenden fazlasını yaptığına eminiz' yazıyordu. Mektubu sosyal medyadan paylaştım ve birden gönderimin Hollywood oyuncusu John Krasinski tarafından beğenilip paylaşıldığını gördüm. Hollywood oyuncusu John Krasinski sayesinde binlerce insandan sevgi mesajları alıyorum. Sevinçten ayaklarım yere değmiyor."

"Müşteriye gülümsemek gerekiyor"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takarak çalışmak zorunda olduklarını belirten Knowles, "Çalışma esnasında maskelerden dolayı gülümsemelerimiz görülmüyordu. Eğer işiniz insanlarla alakalıysa yüzünüz çok önemli. Müşteriye gülümsemek gerekiyor. Konunun buralara geleceğini hiç düşünmemiştim." dedi.

Knowles, yaşananların ardından çalıştığı şirketin yöneticisinden de teşekkür mektubu aldığını belirtti.

Aslı Mühürhancı Knowles, "Ülkeme, Eskişehir'e ve orada yaşayan tüm sevdiklerime kucak dolusu sevgiler yolluyorum. İnsan olarak bu süreçte yapmamız gereken şeyler, gülümsemek, maskemizi takmak, sosyal mesafemizi korumak ve ellerimizi düzenli bir şekilde yıkamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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